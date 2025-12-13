Si gioca domani la settima e ultima giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre.

Ecco partite e classifiche della Prima Serie.



Prima serie maschile.

Tc70 Oristano-Torres Tennis 0-3 (recupero giocato mercoledì)

Tc Moneta-Tc Alghero (si gioca domenica)

Torres-Poggio Sport Village A

Riposa: Tc70 Oristano.



La classifica: Tc Cagliari A* 12; Tc Terranova A* 10; Poggio Sport Village A* e Torres Tennis* 6; Tc Moneta* e Tc70 Oristano 2; Tc Alghero A* 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).



Prima serie femminile.

Tc Alghero-Tc Cagliari A (si gioca sabato, da 1-0)

Sporting Ct Quartu A-Tc Alghero (domenica)

Tc Terranova A-Quattro Mori Tennis Team A

Torres-Tc Cagliari A

Riposa: Cus Cagliari.



La classifica: Torres Tennis* 10; Quattro Mori Tennis Team A* 8; Sporting Ct Quartu A* 6; Tc Cagliari A** e Tc Terranova A* 4; Cus Cagliari 2; Tc Alghero** 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).

© Riproduzione riservata