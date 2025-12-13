Tennis Campionato Invernale, le partite dell'ultima giornataSi gioca domenica 14 dicembre il turno conclusivo della competizione regionale maschile e femminile a squadre
Si gioca domani la settima e ultima giornata del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre.
Ecco partite e classifiche della Prima Serie.
Prima serie maschile.
Tc70 Oristano-Torres Tennis 0-3 (recupero giocato mercoledì)
Tc Moneta-Tc Alghero (si gioca domenica)
Torres-Poggio Sport Village A
Riposa: Tc70 Oristano.
La classifica: Tc Cagliari A* 12; Tc Terranova A* 10; Poggio Sport Village A* e Torres Tennis* 6; Tc Moneta* e Tc70 Oristano 2; Tc Alghero A* 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).
Prima serie femminile.
Tc Alghero-Tc Cagliari A (si gioca sabato, da 1-0)
Sporting Ct Quartu A-Tc Alghero (domenica)
Tc Terranova A-Quattro Mori Tennis Team A
Torres-Tc Cagliari A
Riposa: Cus Cagliari.
La classifica: Torres Tennis* 10; Quattro Mori Tennis Team A* 8; Sporting Ct Quartu A* 6; Tc Cagliari A** e Tc Terranova A* 4; Cus Cagliari 2; Tc Alghero** 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).