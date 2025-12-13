Lucas Massa ha lasciato l’incarico di direttore generale del Monastir, che aveva ricoperto negli ultimi anni con la doppia promozione della società biancoblù fino alla Serie D. L’ex giocatore di futsal ha comunicato la sua scelta «a seguito di sopraggiunti impegni lavorativi», ribadendo però che continuerà «a dare il supporto che la società riterrà necessario nel corso della stagione».

Nel suo annuncio, Massa ha poi evidenziato: «In questi anni, dalla fusione col 360 GG iniziata nel 2022, abbiamo ottenuto numerosi risultati come la storica promozione in Serie D dello scorso giugno, la stagione da record nel 2023-2024 con la vittoria del Girone A e della Coppa Italia di Promozione e l’anno in Serie A di calcio a 5, oltre a numerosi riconoscimenti e a diversi traguardi a livello giovanile sia nel calcio sia nel futsal. In aggiunta, sotto la mia gestione e assieme alla società abbiamo sviluppato l’Academy Monastir, la Scuola Calcio Élite e il progetto “Monastir & Benfica” sulla mobilità formativa dello staff. In questi anni abbiamo puntato molto sulla valorizzazione dei ragazzi, dalle prime squadre sino alle giovanili, e all’implementazione della doppia disciplina (calcio e futsal) per le categorie di base».

In conclusione, Massa ha voluto ringraziare «chi mi ha dato la possibilità di ricoprire questo ruolo, gli staff tecnici delle prime squadre e del settore giovanile, gli sponsor, la società, tutti i tesserati e le loro famiglie, ai quali auguro le migliori fortune». Il Monastir, nella sedicesima giornata del Girone G di Serie D, giocherà domani alle 14 sul campo della vice capolista Nocerina.

