Il 1º Rally Città di Cagliari si è aperto ieri con le verifiche tecniche e sportive e le ricognizioni del percorso su vetture stradali. Da oggi, però, la manifestazione organizzata da Aci Cagliari e New Turbomark col supporto della Regione, è entrata nel vivo e si sono finalmente accesi i motori delle 68 vetture in gara, 62 nel moderno e 6 nello storico.

La giornata si è aperta con lo shakedown, test pre-gara di 2,32 km effettuato lungo la Provinciale 17, all’altezza di Cala Regina. A far registrare il miglior tempo è stato il molisano Di Iuorio, navigato da Abatecola si Skoda Fabia Rs (1’19”5) davanti a Di Giovanni-Colapietro (Skoda Fabia, 1’20”2), al debutto sulla “quattro ruote motrici” e ai sardi Valentino Ledda e Claudio Mele (Skoda Fabia Rs, 1’20”8).

La Basilica di Bonaria (foto Vanna Chessa)

Adesso occhi puntati su Piazza dei Centomila, dove dalle 14.30 si svolgerà la cerimonia di partenza. I concorrenti faranno poi rotta verso la speciale d’apertura, nonché la più lunga dell’intero rally, la “Dolianova-San Nicolò Gerrei” (15 km, partenza prima vettura alle 15.29). A seguire faranno rientro in città per l’attesa “Super prova speciale Aci Cagliari”, che si svolgerà in viale Europa, a Monte Urpinu (1,6 km) a partire dalle 18.54. Domani, invece, altre due speciali da ripetere due volte: la “Sinnai-Tasonis” (5,64 km, ore 8.59 e 12.57) e, nei pressi di Mont’e Cresia, la “Gigi Olivari” (11.06 km, ore 10.02 e 14.00), due speciali molto tecniche, dove la sede stradale ristretta riduce al massimo il margine di errore. Alle 15 di domani, l’arrivo e la cerimonia di premiazione, ancora in Piazza dei Centomila, dove vigerà il divieto di transito e sosta con rimozione forzata fino alle 20.

I tratti interessati dalle prove cronometrate verranno chiusi al traffico circa 70 minuti prima della partenza di ciascuna speciale (gli orari possono subire cambiamenti per ragioni di sicurezza) e riaperti dopo il transito della vettura “scopa”, che entrerà sul percorso dopo l’ultimo concorrente. Tutte le operazioni si svolgeranno sotto il controllo della direzione gara che, grazie ai dispositivi di tracking e al supporto del personale tecnico e sanitario dedicato dislocato lungo il percorso, garantirà lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

La super speciale cagliaritana. Dalle 18.54, viale Europa ospiterà la prova spettacolo Aci Cagliari (1,6 km). Solo chi ha effettuato la prenotazione gratuita per le tribune (soldout) potrà accedere, entro le 18, transitando a piedi in viale Europa. Per tutti gli altri spettatori, ci sarà la possibilità di assistere dalle due aree pubblico libere ricavate nei pressi del fine prova, nel lato di via Garavetti, (una delle due, la più grande, e è all’interno del Parco di Monte Urpinu). Oggi vigono divieto di transito e rimozione forzata in viale Europa (8-23.30) e in via Dexart (8-22) dall’intersezione con via Raffa Garzia a Viale Europa.

La gara e i concorrenti. Il 1º Rally di Cagliari è valido come ultimo round del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport. Al via 16 potenti vetture Rally2, tra cui le 8 Skoda Fabia Rs di Marino Gessa, Maurizio Diomedi, Vittorio Musselli, Giancarlo Pusceddu, Riccardo Di Iuorio, Michele Liceri e dei due U25 Nicolò Ardizzone e dell’attesissimo Valentino Ledda, pilota di Burgos portacolori della nazionale Aci Team Italia. Su Skoda Fabia Evo Alessandro Cadelano, Cristian Milano, Andrea Sala e Giorgio Cellino, mentre su Skoda Fabia R5 ci saranno Auro Siddi, Simone Di Giovanni, Francesco Farci e Francesco Fois. Dopo la Mitsubishi Lancer N4 di Fabio Sitzia, la Clio R3 di Di Vito e le due Toyota Yaris Gr R1tn 4x4 di Bonifacino e Fosci, inizia la lunga lista di “due ruote motrici”, a cominciare dalle 17 Rally4.

