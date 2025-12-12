Il campionato di Serie C Unica maschile arriva al giro di boa: tra sabato e domenica la “Serie A sarda” dei canestri apre ufficialmente il girone di ritorno.

Con il Camping La Salina Calasetta fermo per il turno di riposo, l’attenzione si sposta sulle altre due capoliste, Sirius Nuoro e Olimpia Cagliari. I barbaricini sabato (ore 18) faranno visita ai Demones Ozieri, reduci dal colpo esterno contro il Sant’Orsola. Per l’Olimpia - forse la squadra più in forma di tutto il torneo, forte di una lunga striscia positiva - la sfida sarà domenica alle 18 a Monte Mixi contro l’Antonianum: per entrambe la possibilità di issarsi solitariamente al comando è quanto mai concreta.

Sempre sabato, alle 17.30, il PalaSimula ospita il derby tra Sant’Orsola e Torres. Alle 20 doppio appuntamento: a Sassari va in scena l'altro derby cittadino tra Aurea e Dinamo Academy, mentre a Quartu Sant’Elena c’è lo scontro salvezza tra Ferrini e Scuola Basket Carbonia. Entrambe sono ultime con 4 punti, ma arrivano da momenti diversi: i quartesi hanno appena centrato il secondo successo stagionale, mentre i minerari attraversano un periodo complicato.

Classifica: Calasetta, Nuoro e Olimpia 14; Ozieri e Sant’Orsola 12; Antonianum e Dinamo Academy 10; Torres e Aurea 8; Carbonia e Ferrini 4.

