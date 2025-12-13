Più solida dietro, meno pungente davanti, ancora incapace di vincere. A Gubbio finisce 0-0. Un pareggio che non è neppure male considerata la discreta qualità dei padroni di casa, ma alla Torres servivano i tre punti e ancora una volta non sono stati ottenuti. Non sono bastati neppure gli ultimi 20 minuti in superiorità numerica.

La gara si è aperta con un brivido: uscita a vuoto di Antonelli che al 9' ha consentito la fuga di Tommasini, ma Idda è stato provvidenziale nel recupero. Molto equilibrio e poche vere occasioni da entrambo le parti. Centrale il tiro di Starita al 13', mentre Zaccagno respinge la conclusione della punta Di Massimo. Al 17' è Musso a ribattere il tiro del compagno Di Stefano. Al 26' Di massimo prova a girare una palla interessante: alto.

Nella ripresa bella incursione di Sala, con palla che arriva a Di Stefano ma perde tempo e viene contrastato. Parte la girandola di cambi e il Gubbio che aveva iniziato con la difesa a quattro ritorna al 3-5-2 ma al 78' perde per doppia ammonizione Conti. Le proteste delle due squadre per presunti falli da rigore (su Rosaia e Lunghi) non producono effetto nemmeno dopo il Var. In mezzo la rovesciata di Diakite ma rete annullata per fuorigioco.

