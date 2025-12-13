Domani terzo concentramento della Élite femminile, le sei squadre ammesse al campionato si spostano a Castello d’Agogna, erano a Cagliari, al Pala Coni, domenica scorsa. L’Amsicora campione d’Italia occupa la terza posizione, ad un punto dalla coppia di testa formata dalla Lorenzoni Brà e dell’HC Riva.

Le ragazze di Roberto Carta inizieranno le fatiche alla terza partita della giornata, che sarà aperta da Cus Torino-HP Milano seguita da HC Riva-Lorenzoni. Poi sarà il turno di Amsicora-Cus Padova, la squadra veneta è penultima con due pareggi. Tornano in campo Lorenzoni e Cus Torino, poi altra partita chiave, con l’Amsicora che sfida l’HC Riva, sorprendente matricola (l’anno scorso lo era anche la squadra cagliaritana, che vinse lo scudetto).

Chiude HP Milano-Cus Padova, poi il rompete le righe per la pausa natalizia, si torna in campo l’11 gennaio a Padova.

Anche l’Amsicora maschile, in serie A2 gioca il secondo concentramento a Castello d’Agogna, oggi. C’è subito un primo posto da difendere, seppure in coabitazione con il Rassemblement Torino. E lo scontro diretto è in programma dopo il match di apertura Genova-HC Savona. Sarà un duello tra i migliori marcatori di sabato scorso a Cagliari, Atzori (6 reti) nell’Amsicora, Gaibazzi (7) nella formazione torinese. A seguire Genova-HC Roma, poi ritorna l’Amsicora opposta all’HC Savona. Chiude HC Roma-Rassemblement.

