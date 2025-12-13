Ultimo in classifica e reduce dal pesante 1-4 subito in casa dall’Iglesias, il Santa Teresa prova a rialzarsi. La trasferta sul campo del Taloro Gavoi, che attende domani i galluresi, non è l’impegno più agevole della stagione, ma gli alibi stanno a zero.

Di più: per non perdere contatto con le antagoniste in chiave salvezza, la squadra di Fabio Levacovich dovrà provare a sfruttare lo scontro diretto della 14ª giornata del campionato di Eccellenza. Per ora, il cambio in panchina non ha sortito la sterzata sperata. Tuttavia, se qualcosa di buono si è visto nel derby con l’Ilvamaddalena, la débâcle di domenica scorsa potrà essere superata con una partita attenta e ordinata a Gavoi. Avversario permettendo.

Fallito il colpo a Quartu contro il Sant’Elena, che alla vigilia era ultimo, la squadra di Mario Fadda non vuole concedere il bis in casa, a maggior ragione perché la classifica è molto corta: solo 5 lunghezze separano, infatti, Taloro e Santa Teresa, che – si dica – in trasferta ha conquistato 7 degli 8 punti fatti finora, e dal mercato sta provando ad attingere per rafforzare l’organico con elementi di categoria.

Si gioca allo stadio Maristai di Gavoi: fischio d’inizio alle 15, dirige l’arbitro Luca Sanna della sezione di Sassari coadiuvato da Antonio Carbini di Olbia e Luigi Antonio Urtis di Sassari.

