Il TT Metz è la squadra più forte del girone, e come tale si è comportata. Il Quattro Mori esce sconfitto 3-0 nella prima partita della Champions League davanti alle vicecampionesse d’Europa, disputata all’Arenes de Metz. Il punteggio è severo, ma le ragazze del coach Stefano Curcio hanno costretto le avversarie a dare il meglio.

Il TT Metz ha vinto cinque degli undici set giocati ai vantaggi e in più occasioni ha raddrizzato set che sembravano persi, facendo valere la forza e l’esperienza delle sue giocatrici. A cominciare dalla prima partita, quando Ma Huengyu, la cinese del Quattro Mori ha affrontato la numero uno avversaria, l’egiziana Hana Goda, numero 23 del ranking mondiale che ha dovuto fare gli straordinari per vincere il secondo set (12-10) e terzo set (13-11).

Nel derby russo scatta Elizabeth Abraamian che vincendo il primo set sembra riaprire la partita, Tailakova vince agevolmente i due successivi e nel quarto deve annullare due set point e con un parziale di 4-0 rimonta e chiude la partita.

Altro derby, stavolta rumeno, Tania Plaian opposta ad Adina Diaconu, 89 del mondo. Nel primo set Plaian è avanti 7-4, si ferma e va sotto 11-8, stesso cliché nel secondo, avanti 8-4 subisce la rimonta, non sfrutta un set point, e perde 12-10. Testa a testa nel terzo ma vince 13-1 Diaconu.

Il Quattro Mori giocherà la seconda partita mercoledì prossimo al Palatennistavolo, affronterà la formazione polacca del Politechnika Rzeszow.

Campionati

Sesta di andata nella A2 maschile, nel girone A classifica corta e scontri diretti in calendario. Oggi il Norbello, che insegue il gruppo di testa, affronta in trasferta la capolista Reggio Emilia di Paolo Bisi, numero uno d’Italia, e Marin Spelbus, semifinalista proprio al torneo di Norbello, lunedì scorso.

Domenica alle 12, al Palatennistavolo, il Quattro Mori ospita l’altra capolista, Milano Sport. La squadra di Poma insegue a un punto la coppia di testa.

Terzo concentramento in A2 femminile, che abbraccia l’ultima di andata e la prima di ritorno. Squadre sarde ancora in primo piano. Norbello Blu e Quattro Mori, prime nel girone B sono impegnate a Lozza, pochi chilometri da Varese. Il Muravera “B” primo nel girone C, e la consorella Muravera “A” giocano a Roma. Nel girone D comanda il Norbello Guilcer, che con TT Sassari e Norbello Giallo viaggiano verso Enna.

© Riproduzione riservata