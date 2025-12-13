Se è vero che dagli errori si può ripartire, l’Arzachena sfrutterà quelli commessi contro la Macomerese domenica scorsa per evitare di lasciare per strada altri punti pesanti. A cominciare da domani.

Smeraldini di scena a Bosa per la 15ª giornata del campionato di Promozione per dare continuità al pareggio casalingo del turno precedente e provare a ritrovare una vittoria che in trasferta manca dal 28 settembre e dal 5-1 inflitto all’Atletico Bono. In classifica nel girone B il Bosa segue a -2, e in casa vanta tre successi, quattro sconfitte e nessun pareggio, ma pure la squadra di Mauro Ottaviani non ha mai pareggiato lontano dal Biagio Pirina, né vorrà farlo a questo giro, affamata com’è di punti per raggiungere prima possibile la fatidica quota salvezza.

«L’obiettivo sono i 40 punti, poi vedremo», ribadisce l’allenatore dei galluresi, che dovranno essere bravi a concentrare le energie fisiche e mentali sulla gara di Bosa, consci che un risultato importante domani permetterebbe loro di affrontare col miglior piglio possibile la settimana che porta all’impegno più proibitivo del momento, quello con la capolista Alghero, di scena ad Arzachena nel turno prenatalizio.

Squadre in campo allo stadio Campo Italia alle 15: Bosa-Arzachena sarà diretta dall’arbitro Luca Corda di Tortolì (assistenti Giacomo Solinas e Raffaele Calpicchi della sezione di Cagliari).

© Riproduzione riservata