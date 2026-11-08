Serie D, l’Ossese cade a Roma: l’Atletico Lodigiani vince 3-0I bianconeri crollano in nove minuti nella ripresa. Prima vittoria stagionale per i romani, ultimi in classifica
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Netta sconfitta per l’Ossese nell’undicesima giornata del girone G di Serie D. Allo stadio “Francesca Gianni” di Roma i bianconeri cedono 3-0 all’Atletico Lodigiani, fanalino di coda e fin qui ancora senza vittorie.
Dopo un primo tempo senza reti, la partita si decide nel giro di nove minuti della ripresa. Al 10' Rendine porta in vantaggio i padroni di casa, al 13' Tall raddoppia e al 19' Petrone firma il tris.
L’Ossese, che arrivava da due pareggi consecutivi, resta a 14 punti. L’Atletico Lodigiani conquista il primo successo stagionale e sale a 6. Domenica i bianconeri ospiteranno il Città di Anagni.
Le altre sarde. Cos-Paganese 2-0, Monastir-Sarnese 2-5, Latte Dolce-UniPomezia 3-1, Città di Anagni-Budoni 1-2.