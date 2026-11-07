Non è più un sogno, ma una solida realtà: Marcello Manca ha accettato ufficialmente la sfida e volerà nel Regno Unito per difendere la cintura di campione del mondo di Free Boxe WPKO. Un palcoscenico internazionale di altissimo profilo tecnico, che oggi raccoglie e mette a confronto atleti ai primissimi posti dei ranking mondiali degli sport da combattimento.

Manca salirà sul ring d’oltremanica portando con sé l’orgoglio della bandiera italiana, della sua Sardegna e dell’amata città di Alghero.

A supportarlo nel meticoloso percorso di avvicinamento e nella preparazione atletico-tattica ci sarà il team della TrainingSparta, con i maestri e coach Maurizio Muretti e Raffaele Lai, figure chiave nella crescita tecnica dell’atleta. A guidare la delegazione e ad accompagnarlo ufficialmente per la Federazione italiana sarà Massimo Brizzi, presidente dell’IKTA-WPKO, a testimonianza dell'importanza di questa trasferta per il movimento sportivo tricolore.

L’atleta algherese vanta già un prestigioso palmarès maturato sia nel pugilato tradizionale, sia soprattutto nella Free Boxe, disciplina spettacolare che unisce il pugilato a colpi insidiosi come gomitate e pugni saltati. Un percorso che lo ha visto conquistare due titoli tra la Capitale e la Sardegna.

Proprio a Roma, nella suggestiva cornice dello Stadio Olimpico, Manca è stato recentemente premiato con un riconoscimento ufficiale per i brillanti traguardi raggiunti in carriera. Visibilmente emozionato dopo il prestigioso tributo capitolino e pronto a focalizzarsi sul duro impegno internazionale, Marcello Manca ha voluto esprimere tutta la propria gratitudine guardando al percorso compiuto: «All'inizio non sapevo bene a cosa andassi incontro abbracciando questa disciplina così dura ed esigente. Oggi, però, voglio ringraziare ancora una volta una persona che mi ha sempre trasmesso il coraggio e la forza di non mollare mai, anche nei momenti più complessi: ciao Mario, sei e sarai sempre presente dentro di me sul ring e fuori».

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