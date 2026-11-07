Termina 1-1 la sfida tra Arzachena Calcio Costa Smeralda e Bosa, valida per la 9ª giornata del campionato di Promozione, girone B, giocata oggi al Campo Sportivo Comunale “Luigi Orecchioni”.

Gli smeraldini erano passati in vantaggio al 4' con Sosa. Nella ripresa sono rimasti in dieci per 28 minuti a causa della doppia ammonizione a El-Mssilak Tiabi. Il pareggio ospite è arrivato al 40' con Carta.

Al termine della gara il direttore Antonello Zucchi ha commentato così il risultato: «C’è tanto rammarico per il risultato finale, che a nostro avviso non rispecchia quanto la squadra ha espresso in campo durante la partita. Resta però la piena soddisfazione per la prestazione dei nostri ragazzi, in particolare dei giovani. Anche oggi abbiamo schierato ben sei Under, a conferma delle scelte dell’Area Tecnica di credere concretamente nella crescita e nella valorizzazione del vivaio. Siamo consapevoli di attraversare un momento delicato. Lo staff tecnico sta lavorando incessantemente, con grande professionalità e dedizione, ma purtroppo i risultati non stanno ancora dando pienamente merito a quanto viene fatto quotidianamente. Voglio sottolineare, però, che il gruppo è unito, compatto e continua a lavorare con serietà, senza perdere fiducia nei propri mezzi. Da parte mia c’è piena fiducia in Mister Ottaviani e nel suo lavoro. Sono convinto che, continuando a lavorare con questa serietà e restando uniti, ci siano tutte le condizioni per invertire la rotta e ritrovare i risultati che questo gruppo merita. Adesso è il momento di stringerci ancora di più, dentro e fuori dal campo, e affrontare insieme le prossime sfide».

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