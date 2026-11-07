Dodici pugili sardi contro altrettanti atleti pugliesi, per una giornata di sport, amicizia e condivisione. Sarroch si prepara a ospitare, il prossimo 14 novembre, “Oltre il ring”, manifestazione interregionale organizzata dall'Accademia Pugilistica Sarroch in collaborazione con la Pugilistica Quero-Chiloiro di Taranto. L'appuntamento è nella palestra comunale di via del Mare e vedrà salire sul ring 24 pugili, ai quali si aggiungeranno due incontri tutti sardi tra atleti di valore.

Per l'Accademia sarrochese si tratta dell'ottava manifestazione pugilistica organizzata dall'inizio del 2026, un traguardo che testimonia il lavoro portato avanti dalla società per promuovere la disciplina e offrire opportunità di crescita ai giovani atleti.

Il titolo scelto, “Oltre il ring”, racchiude lo spirito dell'iniziativa: superare il risultato sportivo per valorizzare i rapporti umani, il rispetto reciproco e l'amicizia che possono nascere anche attraverso la competizione. Un legame consolidato con la società pugliese, con cui l'Accademia condivide una lunga amicizia e una comune passione per il pugilato.

La manifestazione sarà anche un'occasione per promuovere il territorio. Nella mattinata del 14 novembre la delegazione pugliese visiterà Villa Siotto, accompagnata dall'associazione Memorias, che collaborerà all'iniziativa per far conoscere agli ospiti la storia e il patrimonio culturale di Sarroch.

L'evento è sostenuto dalla Regione Sardegna e realizzato con il contributo del Comune di Sarroch, del Comitato regionale della Federazione Pugilistica Italiana e degli sponsor che affiancano l'attività della società.

Per l'Accademia sarà una giornata dal significato particolarmente intenso, dedicata anche al ricordo di una persona cara alla società, che avrebbe seguito con grande partecipazione l'organizzazione dell'evento e fatto il tifo per i giovani pugili. Un appuntamento che vuole celebrare non soltanto la crescita sportiva del sodalizio, ma anche i valori di aggregazione e solidarietà che rendono lo sport uno strumento importante per la comunità.

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