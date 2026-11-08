Domenica dai due volti per le sarde nell’undicesima giornata del girone G di Serie D. Il Budoni espugna Anagni e il Latte Dolce torna alla vittoria, mentre il Monastir cade in casa contro la capolista.

Il colpo di giornata lo firma il Budoni, che passa 2-1 sul campo del Città di Anagni con una doppietta di Fall. È proprio lui a sbloccare il match, poi al 29' del primo tempo Davide Follo trova il pari per i padroni di casa. Al 35' della ripresa Fall firma il gol che vale tre punti pesantissimi. I galluresi salgono a 14 punti, agganciano in classifica proprio l’Anagni e tornano a vincere lontano da casa dopo il successo di fine settembre a Venafro.

A Sassari il Latte Dolce batte 3-1 l’UniPomezia e centra il secondo successo stagionale, il primo da inizio ottobre. Nel primo tempo al gol di Sorgente risponde Gelonese, nella ripresa i sassaresi allungano con Pulina e ancora con Sorgente, che firma la doppietta. Il Latte Dolce sale a 10 punti, l’UniPomezia resta a 16.

Niente da fare invece per il Monastir, che nella sfida al vertice cede 5-2 alla Sarnese e perde l’imbattibilità casalinga. Gli ospiti vanno sullo 0-2 nei primi sette minuti con Maggio e Mancino, poi il Monastir resta in dieci per il rosso a Collu e incassa le reti di Tompte, Foggia e Casiello. Per i padroni di casa doppietta di Leone. La Sarnese vola a 26 punti, nove in più della squadra di Angheleddu, ferma a 17.

La Cos ha invece battuto la Paganese per 2-0 con un gol per tempo, firmati da Demarcus e Demontis, ed è salita a 12 punti in classifica.

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