Si sono giocati alcuni anticipi del girone A della Seconda categoria. Il La Pineta di Sinnai ha battuto il Villasalto per 2-1 al termine di una gara combattuta e incerta. Per la squadra di Sinnai del patron Antonio Forte, tre punti pesanti per la salvezza.

Reti: 20' Farris, 53' M. Semeraro, 64' Baldelli.

Vittoria esterna dell'Accademia Sarrabese sul campo della Jupiter Pirri: 1-2 il risultato finale con reti di Moreno Reyes, Biolchini e Caria. Pari ingine fra Castiadas e Mulini Becciu (0-0), con le due squadre che hanno inutilmente tentato di fare bottino pieno.

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