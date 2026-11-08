Una settimana da ricordare per Andrea Demontis. Giovedì è nato suo figlio Leonardo, oggi l’attaccante della Cos ha firmato in pieno recupero il gol del 2-0 contro la Paganese. «È un’emozione indescrivibile, perché è stata la ciliegina sulla torta», racconta. «Quella di giovedì è sicuramente l’emozione più bella e più grande della mia vita, non so neanche descriverla. Oggi avevo proprio il desiderio di fare gol e di dedicarlo a mio figlio e alla mia compagna. Adesso andrò da loro ad abbracciarli».

Per Demontis il successo contro la Paganese deve dare entusiasmo a tutto il gruppo. «Abbiamo fatto una gran partita in entrambe le fasi», spiega. «Siamo riusciti a soffrire bene quando dovevamo farlo e, quando dovevamo offendere, l’abbiamo fatto in maniera importante, con tanti uomini». Ma serve equilibrio: «Non eravamo scarsi prima e non siamo dei fenomeni ora. Dobbiamo tenere la testa giusta e i piedi per terra e continuare a lavorare insieme allo staff, come stiamo facendo, per ottenere i risultati migliori possibili».

Domenica la Cos sarà di scena a Venafro, in uno scontro diretto per la salvezza. «Personalmente ci arrivo con tantissimo entusiasmo e con la voglia di segnare ancora, il più possibile», dice Demontis. «Tutta la squadra ci arriva con la consapevolezza dei propri mezzi, ma anche sapendo che servono tanto impegno e tanta dedizione per mettere in atto quello che prepareremo in settimana. Siamo carichi, ma con il giusto equilibrio».

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