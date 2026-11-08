Serie D, la Cos piega la Paganese: secondo successo di fila al “Todde”A Bari Sardo finisce 2-0: Demarcus sblocca nel primo tempo, Demontis chiude i conti in pieno recupero
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Un gol per tempo e la Cos batte la Paganese 2-0, conquistando la seconda vittoria interna consecutiva. Sono tre punti che valgono oro per la squadra di Francesco Loi, che sale a 12 in classifica nel girone G di Serie D.
Al “Mario Todde” di Bari Sardo i padroni di casa scendono in campo con grande determinazione e concentrazione. Al 34' sbloccano il risultato con una deviazione aerea di Demarcus.
In avvio di ripresa la Paganese si fa pericolosa con Akammadu. Sulle conclusioni dell’attaccante prima un difensore di casa salva sulla linea, poi Cutrona para a terra. Superato il momento difficile, la Cos va vicinissima al raddoppio. Al 34' viene espulso Bonfiglio per un colpo a un avversario a palla lontana. In pieno recupero arriva il gol di Demontis, che chiude definitivamente la partita.
Per la Cos è la conferma del buon momento casalingo, dopo il 3-0 rifilato alla Gelbison nell’ultima gara davanti al proprio pubblico. La Paganese resta a 14 punti.