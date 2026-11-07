L’Ozierese non si ferma e resta in vetta al girone B di Promozione. La capolista ha vinto 4-1 sul campo del San Giorgio Perfugas e sale a 25 punti, sempre imbattuta: otto vittorie e un pareggio in nove giornate. Tiene il passo il Castelsardo, che ha travolto 4-0 il Li Punti e resta a un punto, a quota 24. I castellanesi hanno il miglior attacco del girone con 28 reti, l’Ozierese la miglior difesa con 6 gol subiti.

Alle loro spalle si conferma il Coghinas, terzo a 18 punti dopo il 2-1 sul Buddusò, che resta senza vittorie: cinque pareggi e quattro sconfitte.

È finito 2-2 lo scontro diretto tra Campanedda e Monte Alma, che restano appaiate al quarto posto a quota 15. Pareggio anche ad Arzachena, dove i padroni di casa e il Bosa si sono divisi la posta: 1-1. Il Bosa sale a 14, l’Arzachena a 11.

In coda arriva la prima vittoria stagionale del Macomer Calcio, che ha espugnato Thiesi con un netto 4-1 e sale a 7 punti. Il Thiesi resta ultimo a zero, con nove sconfitte in nove gare e 30 gol subiti.

Ieri sera, nell’anticipo, l’Ovodda aveva battuto 1-0 il Fonni. Si sta giocando ancora Macomerese-Luogosanto, iniziata alle 16.

Nel prossimo turno spicca Ozierese-Coghinas, sfida tra la prima e la terza. Il Castelsardo va a Bosa, il Campanedda a Macomer e il Monte Alma ospita l’Ovodda. In programma anche Buddusò-Macomerese, Fonni-Thiesi, Li Punti-Luogosanto e San Giorgio Perfugas-Arzachena.

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