Continua la marcia a punteggio pieno delle due squadre sarde nella serie A di basket in carrozzina. La Dinamo Lab ha bagnato l'esordio in casa (PalaSimula di Sassari) con la vittoria sullo Sport Bergamo Basket per 64-54. Terzo successo per la squadra allenata da Mathew Foden.

I biancoblù sono partiti forte: 9-0 firmato Marquinhos e 17-6 il primo quarto. Gli ospiti si sono avvicinati nella seconda frazione: 29-26 al riposo e addirittura -1 all'inizio del terzo quarto, ma Uras e Mosler hanno respinto l'assalto. Pur senza dilagare la Dinamo Lab è riuscita a controllare l'avversaria.

Questo il tabellino della squadra sassarese: Macedo ne, Canella, Mosler 6, Papi 8, Lindblom 6, Revuelta, Saaid, Marquinhos 6, Uras 8, Hernandez 19, Murakami 2, Ghione 9. All. Foden.

Ha vinto in casa anche l'Asinara Waves Porto Torres che ha superato agevolmente Treviso per 59-39 confermandosi a punteggio pieno come i cugini sassaresi.

© Riproduzione riservata