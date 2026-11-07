La Pallacanestro Sennori non riesce a dare continuità alla vittoria contro Cermenate e torna a mani vuote dalla trasferta sul campo del Campus Varese. Nella settima giornata di Serie B Interregionale, la squadra allenata da Fabrizio Longano cede per 93-77, pagando un pesante passaggio a vuoto nell'ultima frazione. Per i lombardi, ancora fermi a zero punti alla vigilia, è invece il primo successo stagionale dopo cinque sconfitte consecutive.

Una battuta d'arresto particolarmente amara per i Tauri, che erano riusciti a rimettere in piedi una partita iniziata in salita, arrivando a giocarsi la vittoria negli ultimi dieci minuti. Il Campus, formazione composta dai giovani talenti della Pallacanestro Varese, prende subito l'iniziativa e raggiunge la doppia cifra di vantaggio dopo appena sette minuti. Sennori fatica inizialmente a contenere i padroni di casa e chiude il primo quarto sotto 23-14, ma nella seconda frazione cambia passo. Guidati soprattutto da Fabris, i romangini recuperano progressivamente terreno e raggiungono l'intervallo sul 47-45.

La rimonta si completa nel terzo periodo, con Sennori capace di mettere la testa avanti e presentarsi all'ultima pausa sul 59-58. Anche l'avvio del quarto conclusivo sembra favorevole agli ospiti, che trovano altri punti con Sahud. Da quel momento, però, la partita cambia completamente direzione: Kangur e Prato trascinano la reazione di Varese, mentre l'attacco sennorese sparisce. I padroni di casa segnano 35 punti negli ultimi dieci minuti e trasformano una gara rimasta a lungo in equilibrio in una vittoria netta.

Varese-Sennori 93-77

Campus Varese: Basualdo 2, Rossi ne, Prato 24, Modanese 7, Alabiso 18, Kangur 15, Reghenzani, Acciari 3, Lazzati 7, Risi 17. Allenatore Perrotta

Pall. Sennori: Fabris 17, Sahud 8, Merella 5, Cabras 12, Casu 8, Musso 7, Kamate 10, Biolchini 6, Rud 4, Fadda ne. Allenatore Longano

Parziali: 23-14; 47-45; 58-59

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