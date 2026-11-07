Serie C: Torres, la vittoria sul Latina può portare al quarto postoLa squadra sassarese è in emergenza e chiede aiuto ai tifosi
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
C'è bisogno più che mai di un pubblico numeroso domenica al "Vanni Sanna" per la gara contro il Latina che inizia alle 12.30. Dopo i risultati degli anticipi odierni la vittoria vale il quarto posto per la Torres, che nonostante l'emergenza infortuni è fiduciosa nei propri mezzi e nel ruolino di marcia casalingo: 16 punti sui 18 a disposizione.
Il tecnico Greco schiererà Scaringi al centro della difesa al posto di Antonelli, alle prese con un affaticamento muscolare che ne consiglia il riposo. In panchina torna l'attaccante Scotto e se è pronto per fare almeno mezzora può essere una grossa carta da giocare nella ripresa.
Per il resto i rossoblù proporranno la stessa formazione che ha pareggiato a Pescara. «Sarà una gara anche sporca e dobbiamo essere bravi a gestirla con lucidità», ha detto l'allenatore torresino alla vigilia.