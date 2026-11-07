C'è bisogno più che mai di un pubblico numeroso domenica al "Vanni Sanna" per la gara contro il Latina che inizia alle 12.30. Dopo i risultati degli anticipi odierni la vittoria vale il quarto posto per la Torres, che nonostante l'emergenza infortuni è fiduciosa nei propri mezzi e nel ruolino di marcia casalingo: 16 punti sui 18 a disposizione.

Il tecnico Greco schiererà Scaringi al centro della difesa al posto di Antonelli, alle prese con un affaticamento muscolare che ne consiglia il riposo. In panchina torna l'attaccante Scotto e se è pronto per fare almeno mezzora può essere una grossa carta da giocare nella ripresa.

Per il resto i rossoblù proporranno la stessa formazione che ha pareggiato a Pescara. «Sarà una gara anche sporca e dobbiamo essere bravi a gestirla con lucidità», ha detto l'allenatore torresino alla vigilia.

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