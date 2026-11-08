Niente da fare per la prima squadra maschile di futsal del Monastir (serie B), battuta in casa per 3-5 dal Mirafin. Il moto d’orgoglio avuto dai biancoblu sardi nel secondo tempo non è bastato per ribaltare la situazione. Il MIrafin è passato al al 10 in vantaggio con Valerio Relucenti con raddoppio dopo tre minuti di Yuri. Nella ripresa , subito lo 0-3, di di Federico Di Eugenio e lo 0-4 siglato da Diego Imperi. Al 9ì la prima rete sarda di Luca Santoni, seguita da querlla di Massimo Nurchi. Al 16, la doccia fredda per i locali, con il quinto gol della Mirafin a firma di Alessandro Gobbi. L’ultimo brivido arriva al 19 con Massimo Nurchi che sigla la sua doppietta personale, senza però modificare le sorti della propria squadra. Tutto da rifare, quindi, per i sardi che continuano a stazionare all’ultimo posto in classifica con un solo punto conquistato. Si aspetta ora il prossimo match, in programma sabato prossimo, alle ore 15, contro la Roma 1927, squadra B, con la speranza di cominciare a risalire la china.

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