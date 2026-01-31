Al termine di un sabato intenso su più fronti, l’Olbia comunica ufficialmente di aver «completato con successo il percorso in riferimento alle scadenze federali del 31 gennaio 2026, certificando la piena regolarizzazione delle posizioni contrattuali ed economiche». Il club ha fatto sapere, inoltre, di aver bloccato la partenza di Daniele Ragatzu e Roberto Biancu, diretti, secondo i rumors, a Budoni.

Per cominciare, gli stipendi sono stati saldati tutti fino a dicembre, e il pagamento è stato documentato presso gli organi federali competenti in materia nei tempi previsti. «Grazie a questo risultato, è stata scongiurata ogni penalizzazione in classifica, confermando l’impegno e la serietà con cui il Club ha affrontato questa fase delicata», riporta la nota diramata in tarda serata.

«L’Olbia prosegue nel suo percorso di riordino, trasparenza e stabilità gestionale, con l’obiettivo di garantire serenità all’ambiente e creare le migliori condizioni per lo svolgimento dell’attività sportiva», si legge ancora prima del «sincero ringraziamento a tutti i tesserati per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati».

Dunque, la precisazione sul mancato passaggio di Ragatzu e Biancu al Budoni. «La società fa sapere che i due giocatori hanno espresso in modo chiaro, formale e inequivocabile la propria volontà di trasferirsi altrove, manifestando la decisione di non proseguire la stagione sportiva con la maglia dell’Olbia e richiedendo al Club di valutare soluzioni alternative per il loro futuro professionale.

Alla luce di tale presa di posizione, l’Olbia Calcio 1905 ha scelto di non assecondare la volontà dei due calciatori, ritenendo prioritario il rispetto degli impegni contrattuali e la tutela del progetto tecnico-sportivo in corso».

Ragatzu e Biancu, che, come sottolineato, «restano tesserati dell’Olbia Calcio 1905», non sono stati convocati per la gara casalinga con la Nocerina, in programma allo stadio Bruno Nespoli domenica 1° febbraio alle 14:30.

«I due - spiega il club attraverso il comunicato - riprenderanno gli allenamenti con il gruppo squadra a partire dalla prossima settimana e, non avendo preso parte alla preparazione nei giorni precedenti, non saranno disponibili per la gara in programma domani».

