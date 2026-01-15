In occasione dei Saldi, L’Unione Sarda lancia una promozione imperdibile: dal 15 al 31 gennaio compreso, l’abbonamento mensile (digitale) a L’Unione Sarda sarà scontato del 60% (per un anno), al prezzo speciale di 9,99 euro (invece di 24,99). Una straordinaria opportunità per accedere ogni giorno all’informazione più autorevole della Sardegna.

Come attivare l’offerta

Per usufruire dello sconto basta cliccare nel sito de L’Unione Sarda, scegliere l’abbonamento digitale mensile e completare l’acquisto tra il 15 e il 31 gennaio. O semplicemente cliccando qui: https://edicola.unionesarda.it/?promoCode=US20SALDI2026. L’offerta è valida solo per chi non ha un abbonamento attivo.

Cosa include l’abbonamento digitale a L’Unione Sarda

L’abbonamento online permette di accedere a una serie di servizi esclusivi pensati per chi vuole restare aggiornato sulla Sardegna e sul mondo:

Il quotidiano in versione digitale

Con l’abbonamento si potrà scaricare ogni giorno (a soli 0,35 centesimi) il giornale in formato digitale, sfogliarlo da smartphone, tablet o computer e accedere alle edizioni dei 30 giorni precedenti.

Sconto del 30% sui prodotti editoriali de “La Biblioteca dell’Identità” (previa richiesta all’ufficio abbonamenti)

Gli abbonati ottengono anche un vantaggio esclusivo sulla collana editoriale “La Biblioteca dell’Identità”, che comprende libri, volumi storici e opere di pregio dedicate alla cultura, alla memoria e alle tradizioni della Sardegna distribuiti col nostro quotidiano.

Un’occasione unica per arricchire la propria libreria con testi di qualità a un prezzo ridotto. Qui tutti i prodotti in questione: https://www.vaionline.com/it/catalogsearch/result/?q=biblioteca%20dell%27identit%C3%A0

Accesso a “Risparmio Sardegna”, la community dedicata ai vantaggi

Con l’abbonamento è possibile registrarsi gratuitamente a Risparmio Sardegna, la community riservata ed esclusiva che offre convenzioni con decine di aziende partner in tutta l’isola.

Inserendo le stesse credenziali dell’abbonamento, gli iscritti possono beneficiare di prezzi scontati su beni e servizi, dai prodotti alle esperienze, dal benessere al tempo libero.

Una piattaforma pensata per creare valore concreto e continuativo per gli abbonati, mettendo in rete attività locali e utenti che desiderano risparmiare.

Sei già abbonato? Registrati su https://www.risparmiosardegna.it/ utilizzando le credenziali d’accesso dell’abbonamento a L’Unione Sarda per accedere agli sconti e ai vantaggi esclusivi.

E se hai un’azienda e vuoi diventare nostro partner scopri i vantaggi dedicati alle imprese del territorio: https://www.risparmiosardegna.it/diventare-partner

Perché approfittare dunque dei saldi de L’Unione Sarda?

Questa offerta è ideale per chi vuole:

restare informato col quotidiano più longevo e diffuso dell’Isola;

leggere il quotidiano in formato digitale, ovunque e in qualsiasi momento;

accedere a vantaggi e sconti esclusivi durante tutto l’anno;

entrare nell’esclusiva community sarda di risparmio e convenzioni.

