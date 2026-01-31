La trasferta della 5ª giornata di ritorno del campionato di Promozione frutta un punto all’Arzachena, riacciuffata sull’1-1 dal San Giorgio Perfugas al termine del match giocato questo pomeriggio allo stadio comunale Badu e Linos di Perfugas.

L’anticipo del girone B si rivela intenso e combattuto, e per gli smeraldini inizia bene: al 13’ Donati sblocca il match trasformando con precisione un calcio di rigore. Nella ripresa, però, la reazione frutta il pareggio ai padroni di casa, in gol nelle battute iniziali della seconda frazione di gioco.

Vani i tentativi della squadra di Mauro Ottaviani di riportarsi in vantaggio. E se al triplice fischio il Perfugas può festeggiare un pareggio che interrompe la serie negativa di tre sconfitte, l’Arzachena torna a casa con un risultato che è il quinto utile consecutivo. Un punto guadagnato su un campo difficile che chiude una settimana caratterizzata da un doppio impegno, e che, come tale, non era scontato, e che vale quota 34 nella parte alta della classifica.

© Riproduzione riservata