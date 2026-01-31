La Villacidrese espugna 2-0 il campo della Tharros e balza al comando della classifica, almeno per 24 ore. Oggi si sono disputati due anticipi della 22ª giornata del girone A di Promozione. La squadra di Diego Mingioni conquista tre punti fondamentali, riscattando la sconfitta contro il Terralba, attualmente secondo (-2) e atteso domani dalla sfida con il Pirri.

Nell’altro incontro l’Uta supera 2-1 il Selargius e si porta momentaneamente a +4 dalla zona calda della classifica.

Domenica 1° febbraio, alle ore 15, si completerà il programma con le gare: Atletico Cagliari-Baunese, Jerzu-Vecchio Borgo Sant’Elia, Castiadas-Samugheo, Cus Cagliari-Arborea, Guspini-Freccia Parte Montis, Ovodda-Tonara e Terralba-Pirri.

