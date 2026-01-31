Si sono disputati oggi sei anticipi nel girone B di Promozione. Il Bonorva si impone 1-0 sul campo di un mai domo Atletico Bono e consolida la seconda posizione in classifica.

Clamorosa sconfitta interna per l’Usinese, battuta 1-0 dal Campanedda. A Sassari il Coghinas supera 3-1 il Li Punti e si avvicina alla zona playoff, mentre l’Arzachena non va oltre l’1-1 nella trasferta di Perfugas.

Preziosa vittoria in chiave salvezza per lo Stintino, che supera 1-0 il Bosa. Completa il quadro degli anticipi il successo del Thiesi per 2-1 sulla Macomerese.

Domani, con inizio alle 15, si giocano Alghero-Tuttavista, Ghilarza-Castelsardo e Luogosanto-Ozierese.

© Riproduzione riservata