Il Bra vince e scappa, il Pontedera sfiora il pareggio che invece trova il Perugia. Insomma, la concorrenti dirette si muovono e domani pomeriggio sul campo della Ternana (ore 14.30) persino il pareggio è risultato tiepido per la classifica di una Torres che ha urgenza di vittorie.

La squadra sassarese affronta la sesta forza virtuale del girone (gli umbri sono stati penalizzati di 5 punti) ma ormai i valori delle avversarie non fanno testo. “Ho visto una squadra sana e viva, la classifica non rispecchia il valore della rosa” ha evidenziato l'attaccante Daniele Sorrentino, arrivato dalla cavese. Il neo rossoblù potrebbe essere utilizzato già nella ripresa, così come il difensore Baldi.

All'andata è finita 1-1, ma l'autore del gol rossoblù, Musso, è squalificato, quindi in avanti ci sarà Diakite con Di Stefano a dargli una mano e uno tra Mastinu e Zecca a fare da raccordo con il centrocmapo che deve rinunciare allo squalificato Giorico.

© Riproduzione riservata