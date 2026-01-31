serie d
31 gennaio 2026 alle 12:40
Campo inagibile per il maltempo: rinviata Monastir 1983–ValmontoneIl match era in programma domani alle 14:30
La gara tra Monastir 1983 e Valmontone, valida per il campionato di Serie D girone G e in programma domani, domenica 1 febbraio, con calcio d’inizio alle ore 14:30, è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi.
La decisione è stata presa a causa delle forti piogge cadute nelle ultime ore, che hanno reso il terreno di gioco impraticabile, non garantendo le condizioni necessarie per il regolare svolgimento dell’incontro.
