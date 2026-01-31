Era rimasto intrappolato nel canale di ingresso dell’acqua marina all’interno del Parco Naturale Regionale di Molentargius, in località Bellarosa Maggiore. Il cane, un Labrador Retriever di taglia media, è stato soccorso ieri pomeriggio dalla Stazione Forestale di Cagliari, dopo la segnalazione degli operatori dell’Ente Parco.

Giunti sul posto con retino e corde, gli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale hanno trovato l’animale in difficoltà, con problemi di movimento alle zampe posteriori, probabilmente causati dal prolungato contatto con l’acqua fredda.

Dopo il recupero, il cane è stato trasportato nella sede del Corpo Forestale di Molentargius per la lettura del microchip che ha dato esito negativo. È stato quindi contattato il servizio veterinario della Asl, che ha disposto l’affidamento dell’animale al Dog Hotel di Chinarello, in attesa di un’adozione.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata