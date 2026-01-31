Labrador intrappolato nel canale di Molentargius: salvato dalla Forestale, ora cerca casaBloccato con le zampe nell’acqua fredda, è stato recuperato e affidato al canile
Era rimasto intrappolato nel canale di ingresso dell’acqua marina all’interno del Parco Naturale Regionale di Molentargius, in località Bellarosa Maggiore. Il cane, un Labrador Retriever di taglia media, è stato soccorso ieri pomeriggio dalla Stazione Forestale di Cagliari, dopo la segnalazione degli operatori dell’Ente Parco.
Giunti sul posto con retino e corde, gli agenti del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale hanno trovato l’animale in difficoltà, con problemi di movimento alle zampe posteriori, probabilmente causati dal prolungato contatto con l’acqua fredda.
Dopo il recupero, il cane è stato trasportato nella sede del Corpo Forestale di Molentargius per la lettura del microchip che ha dato esito negativo. È stato quindi contattato il servizio veterinario della Asl, che ha disposto l’affidamento dell’animale al Dog Hotel di Chinarello, in attesa di un’adozione.
(Unioneonline/v.f.)