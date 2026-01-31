Arriva il momento della verità per l’Amsicora. Domenica 1° febbraio a Torino i playoff della serie A2 maschile, ultimo ostacolo verso la promozione in A1, sarebbe la seconda consecutiva per la squadra di Marcello Manca. Corrono in tre per due posti, con l’Amsicora, giunta seconda nella prima fase, ci sono l’imbattuto Rassemblement Torino, che ha concluso al primo posto, e il Genova 1980 terzo e qualificato solo all’ultima partita quando ha battuto l’HC Roma.

Ad aprire la “Final Three” sarà Rassemblement-Genova, seguirà Amsicora-Genova che sarebbe subito determinante in caso di vittoria della squadra torinese nella prima partita. L’Amsicora, nel corso della stagione, ha battuto Genova due volte, 6-3 nel primo concentramento di Cagliari, e 4-3 a Genova. Nell’ipotesi di un successo cagliaritano l’ultima partita, Rassemblement-Amsicora sarebbe una passerella tra le due squadre promosse in A1.

Questo nelle ipotesi più favorevoli, e secondo i pronostici. Le finali azzerano tutto, l’Amsicora parte a Torino pensando, come sempre, a vincere le partite, il minitorneo a tre non consente calcoli.

