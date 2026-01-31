Non c’è tempo per fermarsi a festeggiare. Dopo il colpo esterno di Genova, dove l’Amatori Rugby Capoterra ha inflitto la prima sconfitta stagionale alla capolista CUS Genova, i giallorossi sono già pronti a tornare in campo. Oggi, sabato 31 gennaio, alle ore 15:00, la squadra sarda sarà impegnata sul campo comunale di San Mauro Torinese nell’anticipo della decima giornata del campionato nazionale di Serie B.

La scelta di giocare al sabato è legata a esigenze logistiche, in particolare ai collegamenti aerei, che non avrebbero consentito il rientro in Sardegna nella giornata di domenica. La direzione dell’incontro è affidata all’arbitro Gregorio Costa Laja della sezione di Torino.

Con l’inizio del girone di ritorno, la classifica si fa sempre più corta e combattuta. Capoterra ha chiuso l’andata al secondo posto con 30 punti, in coabitazione con il Monferrato e con un solo punto di vantaggio sul Sondrio. Il bilancio parla di sei vittorie, un pareggio e due sconfitte, ma soprattutto di un momento di forma molto positivo: cinque risultati utili consecutivi e due successi esterni di grande peso contro Ivrea e CUS Genova.

Di fronte ci sarà un San Mauro solido e in crescita, già affrontato all’andata e battuto per 33-17. I piemontesi hanno finora raccolto quattro vittorie e cinque sconfitte e rappresentano un avversario da non sottovalutare, soprattutto tra le mura amiche.

Qualche preoccupazione arriva dall’infermeria: il capitano Lorenzo Celembrini non sarà della partita ed è in attesa di accertamenti per valutare l’entità dell’infortunio. Lo staff spera di recuperarlo dopo la pausa per il Sei Nazioni. Migliorano invece le condizioni di Samuele Marongiu che, nonostante una contusione alla coscia, dovrebbe essere a disposizione.

Coach Gabriele Ambus ha sottolineato come la vittoria contro il CUS sia nata da concentrazione, lucidità e grande spirito di sacrificio, elementi che dovranno essere confermati anche nel girone di ritorno, che si preannuncia estremamente competitivo. L’obiettivo è restare agganciati al gruppo di testa e giocarsi le proprie chance fino alla fine.

L’appuntamento è fissato per oggi alle 15:00 a San Mauro Torinese: prima tappa del ritorno e banco di prova importante per dimostrare che la vittoria contro la capolista non sarà un caso unico.

