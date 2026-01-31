Il maltempo nel Cagliaritano ferma tutte le partite dei campionati amatoriali di Calcio a 11. Le forti piogge e i temporali che stanno interessando il territorio, con allerta meteo arancione della Protezione civile, hanno portato al rinvio di tutte le partite in programma per oggi. Lo annunciano in un comunicato Libertas Caam, Uisp e Msp.

Una scelta dettata dalla prudenza: le condizioni meteo avverse e i possibili rischi idrogeologici rendono complicati e potenzialmente pericolosi gli spostamenti verso gli impianti sportivi, oltre a mettere a rischio la sicurezza di giocatori, arbitri e addetti ai lavori. Dopo un confronto con staff e organizzatori, si è deciso quindi di sospendere l’intera giornata di gare.

Le partite saranno recuperate in una data che verrà comunicata nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del meteo.

