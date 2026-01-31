Tra oggi e domani in campo le oristanesi impegnate nella quinta giornata di ritorno del torneo di Promozione regionale di calcio. Nel girone A, questo pomeriggio, con calcio d’inizio alle 15.30, la Tharros ospiterà la Villacidrese. Padroni di casa che puntano a confermare la vittoria del turno scorso a Baunei (1-2 con doppietta di Gianoli) per continuare a inseguire un posto che vale i playoff. Ospiti che, invece, vorranno riscattare il passo falso interno contro il Terralba F. Bellu (1-2), nuova capolista assieme al Guspini.

Terralbesi in campo domenica, in casa all’orario ufficiale, contro il Pirri. Per l’undici allenato da Daniele Porcu l’obiettivo è quello di portare a casa l’intera posta in palio e mantenere la vetta del girone. Di fronte avranno una squadra rinforzatasi nelle ultime settimane che punta ad uscire dalla zona playout. L’altra prima in classifica, il Guspini, troverà sulla propria strada un’altra oristanese, la Freccia Parte Montis, reduce da due vittorie di fila (contro Ovodda e Cannonau Jerzu).

I guspinesi punteranno al bottino pieno per dimenticare la sconfitta del recupero infrasettimanale contro il Vecchio Borgo Sant’Elia (4-2). Infine, turni esterni per Samugheo e Arborea. I primi, che qualche ore fa hanno ufficializzato il nuovo tecnico, Alberto Piras al posto del dimissionario Giorgio Ferraro, cercheranno di ritrovare quella vittoria che manca da fine novembre (3-0 contro l’Arborea) andando a far visita al Castiadas (reduce da 3 pareggi nelle ultime 3 uscite); i secondi puntano a confermarsi dopo il successo conquistato contro l’Uta (2-1), giocando sul campo del CUS Cagliari, formazione che occupa le posizioni di centro classifica.

Nel girone B, stasera, alle 15, il Bosa sarà impegnato a Stintino, formazione attualmente in zona playout e a 4 punti di distanza dalla squadra bosana. Il Ghilarza, infine, giocherà in casa domenica, contro il Castelsardo. Entrambe sono alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza.

