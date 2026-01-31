Daniele Ragatzu e Roberto Biancu restano a Olbia: nonostante la volontà dei due giocatori di accasarsi al Budoni, l’accordo tra i club non è stato raggiunto. L’altra notizia di giornata è che Ragatzu e Biancu hanno firmato, come il resto dei compagni di squadra, le liberatorie che attestano il pagamento degli stipendi fino a dicembre.

La tanto temuta penalizzazione in classifica è scongiurata, e domani al Nespoli contro la Nocerina, quarta della classe, si va a caccia della vittoria che manca da tre mesi.

Squadre in campo alle 14.30: la gara valida per la 5ª giornata di ritorno del campionato di Serie D sarà diretta dall’arbitro Marco Ferrara della sezione di Roma 2.

