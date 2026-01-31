Nell’anticipo della 22ª giornata di Serie D, girone G, il Latte Dolce cade 2-0 allo stadio “Turiddo Madami” di Civita Castellana contro il Flaminia. Dopo il successo esterno di Valmontone, i biancocelesti non riescono a trovare continuità contro i laziali, reduci dalla vittoria sulla Cos. La squadra di Michele Fini resta ferma a quota 30 punti.

Domenica in campo le altre formazioni sarde, ad eccezione del Monastir. Trasferta proibitiva per la Costa Orientale Sarda, attesa alle 14 a Scafati dalla capolista Scafatese, ancora imbattuta.

Alle 15 il Budoni farà visita all’Albalonga allo stadio “Francesca Gianni” di Roma: entrambe le squadre vivono un momento negativo, con i sardi che hanno conquistato due punti nelle ultime sette gare e i laziali reduci da tre sconfitte di fila.

Impegno difficile anche per l’Olbia che, alle 14.30 al “Nespoli”, ospiterà la Nocerina. I bianchi non vincono in casa dal 19 ottobre e sono in zona playout, mentre i campani, terzi in classifica, arrivano da un periodo poco brillante. Rinviata a data da destinarsi Monastir-Valmontone.

