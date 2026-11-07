Il derby barbaricino che ha aperto ieri sera la nona giornata del girone B di Promozione va all’Ovodda. Al comunale “Sa ‘e Marina” la squadra di Ferraro ha battuto 1-0 il Fonni di Baralla, davanti a 150 spettatori.

A decidere la sfida è stato Jacinto De Lizarza, a segno al 17' della ripresa. Per lui è il secondo gol in campionato. Nell’Ovodda è stato espulso Soru, nel Fonni ammoniti Puddu ed Emerson. Ha diretto Mugoni di Nuoro.

Con questo successo l’Ovodda, reduce dal ko di Li Punti, sale a 10 punti e scavalca proprio il Fonni, che resta a 8 dopo la vittoria della scorsa settimana con la Macomerese.

Oggi si completa il quadro. Alle 15 la capolista Ozierese (22) fa visita al San Giorgio Perfugas, il Castelsardo (21) riceve il Li Punti e il Coghinas (15) il Buddusò. In campo anche Campanedda-Monte Alma, scontro diretto tra due squadre a quota 14, Arzachena-Bosa e Thiesi-Macomer Calcio, sfida tra le ultime due della classifica. Alle 16 si gioca Macomerese-Luogosanto.

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