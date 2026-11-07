Serie A1, il Tc Cagliari chiude in casa la regular seasonLe ragazze di capitan Martin Vassallo ospitano il Tc Padova sui campi di Monte Urpinu
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Si chiude domani la regular season dei campionati nazionali di Serie A di tennis squadre.
Per il girone 1 di A1 femminile, il Tc Cagliari ospita il Tc Padova sui campi in terra battuta di Monte Urpinu.
Alle ragazze di capitan Martin Vassallo Arguello basta un pareggio per chiudere al terzo posto in vista dei playout-salvezza.
Match al via dalle ore 9.
Le partite della sesta giornata:
Tc Cagliari-Tc Padova (ore 9)
Tc Prato-Ata Battisti Trento (10)
La classifica:
Tc Prato 13; Ata Battisti Trentino 9; Tc Cagliari 4; Tc Padova 2.