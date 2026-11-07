Massimo Pibiri torna da solo in testa nella classifica dei bomber del girone A di Promozione. Una settimana fa l’attaccante dell’Arborea divideva il primato con Mauro Ragatzu a quota 9. Domenica ha deciso con una doppietta lo scontro diretto vinto 2-1 sul campo del Sant’Elena Quartu ed è salito a 11. Ragatzu, autore del gol dei quartesi, insegue a 10.

Terzo è Luc Didier Oli Oro, che ha segnato nel 3-0 della Ferrini sul campo dell’Atletico Cagliari: sale a 7 reti, tre delle quali su rigore. Resta a 6 Lorenzo Basciu, a secco nello 0-0 dell’Atletico Masainas ad Arbus. A quota 5 Mario Piras dell’Accademia Sulcitana viene raggiunto da Lorenzo Camba, che con una doppietta ha trascinato il Cus Cagliari al 4-2 di Uta. A 4 c’è Alessio Saba del Selargius. Salgono a 3 Gianluca Riep (Ferrini Cagliari), Federico Porru (Uta) e Agustin Manuel Ferrer (Vecchio Borgo Sant’Elia).

Nel girone B, Michele Chelo allunga. Il bomber del Castelsardo ha firmato una doppietta nel 3-1 di Buddusò e passa da 6 a 8 reti. Nella stessa gara è andato a segno anche il compagno di squadra Buba Dem, che sale a 5. Al secondo posto, a quota 6, ci sono ora Claudio Fadda del Bosa, a segno su rigore nel 2-3 con il Campanedda, e Simone Medas, autore di una doppietta nel 3-2 del Monte Alma sul Coghinas.

Quota 5 è affollatissima: con Dem ci sono Edoardo Donati (Arzachena), Domenico Saba (Coghinas), Marcelo Gavim Bruno (Ozierese) e Lorenzo Zela, che ha segnato nel 4-0 del Luogosanto sul Thiesi. A 4 sale Alessio Grassi, a segno nel 2-0 del San Giorgio Perfugas a Macomer. Entrano nel gruppo a 3 Bruno José Goulart (Fonni), Antonio Mossa (Luogosanto) e Marcello Colombo (Macomerese).

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