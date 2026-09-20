Quarta giornata dal volto doppio per le sarde del girone G. Al punto conquistato dalla Costa Orientale Sarda ad Albano Laziale si aggiungono i tre del Monastir e i tre del Budoni, mentre tornano a mani vuote Ossese e Sassari Latte Dolce.

MONASTIR-ARANOVA 2-1. Vittoria pesante e sofferta per i sardi, che piegano la prima squadra ancora imbattuta del girone. Loru sblocca al 35', l'Aranova risponde subito con Fumasoni al 40' e la gara resta in bilico fino alla fine: al 47' della ripresa, in pieno recupero, ancora Loru firma la doppietta che vale i tre punti. Terzo successo in quattro giornate e quota 9 per il Monastir.

BUDONI-ANZIO 2-0. Primo successo stagionale per il Budoni, che trova la vittoria grazie alla doppietta di Fall, a segno all'8' e al 44'. Partita indirizzata già nel primo tempo e conto chiuso contro un Anzio reduce dal 3-1 sul Monastir. I galluresi salgono a 4 punti e si tolgono dalle ultime posizioni.

UNIPOMEZIA-OSSESE 2-0. Cade l'Ossese, arrivata a Pomezia da capolista e battuta nella gara disputata a porte chiuse. Primo tempo senza reti, poi nella ripresa i laziali colpiscono due volte: al 23' Persichini, al 30' Amadio. Per i bianconeri di Ossi è la prima sconfitta stagionale, dopo tre risultati utili.

SASSARI LATTE DOLCE-CITTÀ DI ANAGNI 1-2. Occasione mancata per i sassaresi nello scontro diretto con il fanalino di coda. L'Anagni parte forte e passa al 4' con Pralini, poi raddoppia al 12' della ripresa con Di Vico. Il Latte Dolce accorcia le distanze ma non riesce a completare la rimonta: resta fermo a 1 punto, mentre i laziali conquistano i primi tre della stagione.

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