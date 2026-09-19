Dopo l'Eccellenza e la Promozione, che domenica 20 saranno chiamate alla disputa della seconda giornata, man mano vengono presentati i calendari delle altre categorie. Con riferimento sempre, alle squadre Galluresi e dell'Anglona, ​​dopo aver presentato, l'altro ieri, quello di Prima , relativamente ai gironi C e D,con 7 formazioni al via, che avrà inizio il prossimo 27; prendiamo in esame anche la Seconda Categoria.

Le rappresentanti Galluresi e dell'Anglona trovano collocazione in 3 gironi : H, G, F. Iniziamo, la H sarà anche chiamata , letterina muta, ma il girone " parla" inequivocabilmente Gallurese, dall'alto delle sue 14 presenti, su 15 in lizza. Quel numero dispari sta a significare che, tutto le squadre a turno, osserveranno il riposo, essendo stata inserita in questo raggrupamento l'Olbia ,a seguito delle note vicende di quest'estate. Altra nota su questa vicenda: i bianchi le loro gare casalinghe non le disputeranno sul glorioso terreno del "Bruno Nespoli", bensì allo stadio Comunale di Monti. Ecco l'elenco: Atletico Maddalena, Berchidda, Budonese; Fc Biasì, Funtanaliras Monti, La Salette, Loiri, Palau, Porto Cervo, Porto San Paolo, Sant'Antonio di Gallura, Sp. Paduledda, Trinità, senza dimenticare il Siniscola Montalbo, territorialmente appartenente alla Baronia. Nel girone F l'unica presenza è data ,da Alà dei Sardi, che geograficamente appartiene al territorio del Monte Acuto, ma amministrativamente alla Provincia Gallura Nord-Est Sardegna. Manca all'appello soltanto il girone G , in cui si trova un'altra solitaria rappresentante del comparto Gallura, la Viddalbese; e per quanto riguarda l'Anglona: Laerru e Tzaramonte. Altre curiosità riguardanti il ​​girone H: si disputerà una " Stracittadina ", impensabile fino a qualche mese fa, Olbia- La Salette; una " Strapaesana", Trinità- Sporting Paduledda, e infine , prendendoci una licenza poetica , alcune "Straportuali" , come Porto Cervo - Porto San Paolo, e rimanendo in tema , Atletico Maddalena - Palau.

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