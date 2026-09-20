«Se dovessi dare un consiglio a mio figlio che mi chiede 'che ragazza mi devo sposare? Una ragazza magari affascinante?' Sì certo, con una ragazza affascinante è bello sposarsi. Ma che carattere ha? No, sai, ha cambiato più fidanzati, ha mollato il fidanzato, se n'è andata, è portata a mettere qualche cornetto... E poi c'è una ragazza meno appariscente ma più affidabile, più seria, che sarà una buona madre di famiglia, che terrà fede all'amore che conferma con il matrimonio, e allora io a mio figlio dico: scegli la seconda...». Antonio Tajani lo ha detto dal palco di "Itaca", la kermesse organizzata da Giuseppe Cangemi venerdì a Formello. Una frase passata quasi inosservata anche se il vicepremier e leader di Fi si era spinto a spiegare che la donna "affascinante però magari ti tradisce" e che allora "non va bene", mentre "quella carina, ma magari meno vistosa è una persona che garantisce la stabilità della casa, della famiglia". Troppo, forse, per non riaffiorare, con tanto di video, sul web.

E a portarlo a galla ci ha pensato Italia viva pubblicando tutto sui propri social: «Tajani riesce sempre a stupire, regalandoci perle di saggezza. Per il vicepremier è meglio non sposare una ragazza avvenente. Una sortita anni '50, degna del peggior patriarcato mediterraneo vannacciano», denunciano i renziani mettendo l'accento sull'inopportunità di queste parole «di fronte all'impegno della politica sul femminicidio».

«Le dichiarazioni di Tajani sulle ragazze di oggi ci restituiscono un'idea della donna ottocentesca. Il ministro degli Esteri si occupi del burqa delle donne afghane non delle minigonne delle ragazze italiane», rincara Matteo Renzi.

Anche dal Pd arriva una forte critica nei confronti del ministro: da lui, dice la senatrice Valeria Valente, «un concentrato di stereotipi sulle donne e un'idea della donna quale angelo del focolare, che aspetta fedele il marito a casa coi figli e con la gonna lunga. Le dichiarazioni di Tajani sono semplicemente vergognose, indegne di un ministro della Repubblica italiana».

(Unioneonline/v.l.)

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