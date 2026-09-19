Si gioca domani il girone G della Serie D. La Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra, con 3 punti in classifica, gioca sul campo dell'Abalonga per riscattare la sconfitta di mercoledì con la Certosa Vigor Campagnano: una trasferta difficile per la squadra sarda allenata da Francesco Loi di fronte un Albalonga a quota 6, reduce anch'esso da un ko, l'1-0 di Aranova. Arbitra Castello di Ercolano.

Alle 15 il Monastir torna davanti al proprio pubblico, al Comunale di via Grazia Deledda, contro l'Aranova. I sardi, 6 punti, hanno il miglior attacco del girone con otto reti e devono cancellare il 3-1 di Anzio; i laziali sono ancora imbattuti a quota 5. Dirige Beretta di Bergamo.

Sempre alle 15, allo stadio "Pasquale Pinna", il Budoni insegue il primo successo: 1 punto in tre gare, ultimo ko a Gelbison (2-1). Arriva un Anzio a quota 4, reduce dal 3-1 sul Monastir. Arbitro Corti di Prato.

Il Latte Dolce, alle 15, un punto in classifica, ospita il Città di Anagni ultimo a quota zero, con un gol fatto e nove subiti. Arbitra Ghanim di Saronno.

Chiude il quadro l'Ossese, in vetta a 7 punti insieme a Paganese, Sarnese e Trastevere. Al Comunale di Pomezia, alle 15 e a porte chiuse, affronta l'Unipomezia (4), che ad Anagni ha colto il primo successo stagionale. Arbitro Calabrò di Reggio Calabria.

© Riproduzione riservata