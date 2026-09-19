Tennis in carrozzina, ad Alghero torna il 26° Sardinia Open eAmbienteDal 23 al 26 settembre, in campo numerosi top 10 della disciplina
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il circuito internazionale del tennis in carrozzina torna in Sardegna col 26° Sardinia Open eAmbiente, torneo ITF1 Wheelchair Tennis, in programma da mercoledì 23 a sabato 26 settembre sui campi in green set del Tc Alghero con ingresso gratuito. La manifestazione è organizzata da Sardinia Open con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.
Nonostante il torneo si giochi in contemporanea con i Campionati del Mondo per Nazioni, in programma negli Stati Uniti, in Sardegna scenderà in campo la numero 1 della classifica mondiale femminile: Yui Kamiji, mancina di Akashi, classe 1994, che quest’anno ha vinto Wimbledon - battendo 6-0, 6-0 in finale Diede de Groot - e completato così il Career Golden Slam (la vittoria di tutti e quattro i tornei del Grande Slam, più l’oro olimpico). Kamiji vanta in bacheca tredici titoli Slam in singolare e venticinque in doppio (con il Calendar Grand Slam, centrato nel 2014 con Jordanne Whiley), più le medaglie d’oro a Parigi 2024 in singolare e doppio, l’argento a Tokyo 2020 e il bronzo a Rio de Janeiro 2016. La tennista giapponese, che si distingue per il suo gioco super aggressivo da fondo campo grazie alle fortissime spinte con la sedia e che è stata a lungo l’unica in grado di competere con Diede de Groot, ad Alghero se la vedrà con altre tre top10 del mondo: l’olandese Lizzy De Greef (numero 6 al mondo), la francese Ksenia Chasteau (8) e la cinese Zhenzhen Zhu (9). A queste si sommano la cinese Luoyao Guo (11 Itf) e l’olandese Jiske Griffioen (12).
Nei Quad, presenti 5 top10, a partire dall’olandese Sam Schroder, numero 2 al mondo. A contendergli la vittoria ci saranno il britannico Andy Lapthorne (7 Itf), l’argentino Gonzalo Enrique Lazarte (8), l’australiano Heath Davidson (9), il cileno Francisco Cayulef (10), il britannico Gregory Slade (11) e l’australiano Benjamin Wenzel (12).
Nel torneo maschile, favoriti l’israeliano Sergei Lysov (12 Itf), l’olandese Maarten Ter Hofte (13), il britannico Ben Bartram (14) e lo statunitense Casey Ratzlaff (15), tutti alla ricerca di punti utili per inserirsi nella Top10.
Sugli stessi campi, e con la stessa organizzazione del Sardinia Open, da lunedì a venerdì si disputerà in contemporanea un torneo Wc50, con in campo tanti atleti rampanti in cerca di punti utili per scalare la classifica mondiale.