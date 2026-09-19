Il circuito internazionale del tennis in carrozzina torna in Sardegna col 26° Sardinia Open eAmbiente, torneo ITF1 Wheelchair Tennis, in programma da mercoledì 23 a sabato 26 settembre sui campi in green set del Tc Alghero con ingresso gratuito. La manifestazione è organizzata da Sardinia Open con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna.

Nonostante il torneo si giochi in contemporanea con i Campionati del Mondo per Nazioni, in programma negli Stati Uniti, in Sardegna scenderà in campo la numero 1 della classifica mondiale femminile: Yui Kamiji, mancina di Akashi, classe 1994, che quest’anno ha vinto Wimbledon - battendo 6-0, 6-0 in finale Diede de Groot - e completato così il Career Golden Slam (la vittoria di tutti e quattro i tornei del Grande Slam, più l’oro olimpico). Kamiji vanta in bacheca tredici titoli Slam in singolare e venticinque in doppio (con il Calendar Grand Slam, centrato nel 2014 con Jordanne Whiley), più le medaglie d’oro a Parigi 2024 in singolare e doppio, l’argento a Tokyo 2020 e il bronzo a Rio de Janeiro 2016. La tennista giapponese, che si distingue per il suo gioco super aggressivo da fondo campo grazie alle fortissime spinte con la sedia e che è stata a lungo l’unica in grado di competere con Diede de Groot, ad Alghero se la vedrà con altre tre top10 del mondo: l’olandese Lizzy De Greef (numero 6 al mondo), la francese Ksenia Chasteau (8) e la cinese Zhenzhen Zhu (9). A queste si sommano la cinese Luoyao Guo (11 Itf) e l’olandese Jiske Griffioen (12).

Nei Quad, presenti 5 top10, a partire dall’olandese Sam Schroder, numero 2 al mondo. A contendergli la vittoria ci saranno il britannico Andy Lapthorne (7 Itf), l’argentino Gonzalo Enrique Lazarte (8), l’australiano Heath Davidson (9), il cileno Francisco Cayulef (10), il britannico Gregory Slade (11) e l’australiano Benjamin Wenzel (12).

Nel torneo maschile, favoriti l’israeliano Sergei Lysov (12 Itf), l’olandese Maarten Ter Hofte (13), il britannico Ben Bartram (14) e lo statunitense Casey Ratzlaff (15), tutti alla ricerca di punti utili per inserirsi nella Top10.



Sugli stessi campi, e con la stessa organizzazione del Sardinia Open, da lunedì a venerdì si disputerà in contemporanea un torneo Wc50, con in campo tanti atleti rampanti in cerca di punti utili per scalare la classifica mondiale.

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