Mauro Muscas, atleta dell'ASD Atletica Sinnai, classe 1961, si è laureato Campione Italiano SM65 dei 2000 metri siepi ai Campionati Italiani Individuali Master su pista 2026. Ha chiuso con il tempo di 9'00"67. Alle sue spalle Gianfranco Belluomo (ASD Goal and Brain), secondo in 9'08"47, e Leonardo Morcone (I Podisti di Capitanata), terzo in 9'20"64. Quasi otto secondi di margine sul primo inseguitore: non una volata, ma una gara condotta e chiusa con autorità.

Chi conosce i 2000 siepi sa che è una specialità che non perdona. Cinque giri, diciotto passaggi sulle barriere, una riviera che ad ogni tornata chiede alle gambe quello che le gambe, a 65 anni, non vorrebbero più dare. Muscas l'ha corsa come la corre da sempre: sul ritmo, senza strappi inutili, lasciando che fossero gli ostacoli a fare la selezione.

Appassionato e istruttore di atletica leggera, Muscas da anni è uno di quelli che sulla pista ci passa più tempo da allenatore che da atleta, seguendo i ragazzi del paese. Il titolo italiano arriva così, quasi di conseguenza, da chi l'atletica l'ha sempre trattata come una cosa seria.

«Tagliare il traguardo con la Bandiera dei Quattro Mori addosso, a 65 anni, in un campionato italiano: vale più di qualunque cronometro. L'atletica non ti chiede l'età, ti chiede solo se hai voglia di allenarti», le parole di Mauro Muscas.

La sindaca Francesca Fadda, a nome suo e dell'intera Amministrazione comunale di Maracalagonis, ha espresso le congratulazioni della comunità: «Un altro oro che porta il nome di Maracalagonis sul tetto d'Italia. Complimenti di cuore a Mauro, orgoglio di tutto il paese, e grazie per aver voluto dedicare questa vittoria anche a mio padre Mario Fadda, che il progetto della pista lo ha fortemente voluto e che noi abbiamo portato a termine nel 2021».

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