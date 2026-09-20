Doppio trionfo per Antonello Madeddu ai Campionati italiani di equitazione paralimpica. Il cavaliere oristanese conquista due medaglie d’oro in due giorni: prima nella gimkana, ieri, e poi nel dressage E 100, oggi. A 36 anni, il pluricampione aggiunge così altri due titoli a un palmarès già ricchissimo e firma un nuovo successo di prestigio sulla scena nazionale.

Madeddu è stato protagonista ai tricolori Fisdir, dedicati agli atleti con disabilità intellettiva e relazionale, in programma fino a oggi al Centro ippico Ten – Tradizione Equestre Napoletana di Agnano. Napoli ospita per la prima volta la manifestazione, che ha riunito i migliori cavalieri e le migliori amazzoni italiane nelle diverse categorie.

Per Antonello sono arrivate due vittorie nette sul piano del risultato, a conferma di una carriera costruita attraverso anni di allenamento e competizioni. Un successo che porta con sé anche un forte valore personale e familiare: Madeddu è infatti figlio di Antonio, fondatore del circolo ippico Giara Oristanese, scomparso poco più di un anno fa.

Il legame con i cavalli, dunque, continua attraverso Antonello, che da anni è protagonista dell’equitazione paralimpica italiana. Nella preparazione atletica è seguito da Filippo Sechi, mentre durante la trasferta napoletana è stato affiancato da Federica Olmo. Con i due ori conquistati ad Agnano, il cavaliere oristanese aggiunge altre due pagine importanti alla sua lunga storia di successi.

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