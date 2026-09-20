Il duello
20 settembre 2026 alle 15:19
Vannacci rilancia la sfida a Renzi: «Lo aspetto il 17 ottobre in Sardegna per le tre miglia»«Chi è più maschio alfa? Chiedetelo a lui»
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Roberto Vannacci rilancia la sfida a colpi di nuoto e corsa a Matteo Renzi. «Il 17 ottobre sarò in Sardegna, aspetto Renzi per la tre miglia», ha detto il leader di Futuro Nazionale all'uscita del Forum dell'Indipendenza italiana a Orvieto.
Vannacci ha cosi riacceso il duello nato quest'estate sui social. A chi gli chiedeva chi fosse il «maschio alfa» tra lui e l'ex premier, Vannacci ha replicato: «Lo chieda a Renzi».
(Unioneonline)
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