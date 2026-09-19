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La Nuorese trova il primo punto della stagione nel momento più inatteso, quando la partita sembrava ormai scritta. Nell'anticipo della seconda giornata di Eccellenza, i barbaricini fermano sull'1-1 l'Atletico Uri grazie a un gol di De Sousa Flora al 44' del secondo tempo, che annulla il vantaggio lampo firmato da Saba dopo appena quattro minuti. L'avvio è tutto di marca ospite. Al 4' Saba porta avanti i giallorossi di Congiu, un colpo che sembrava poter indirizzare subito il match e riaprire le ferite ancora fresche di Santa Teresa. La Nuorese, invece, non si è disunita: ha retto l'urto e tenuto in vita la partita fino in fondo. La costanza è stata premiata a un minuto dal novantesimo, quando De Sousa Flora ha trovato il pareggio che vale oro per morale e classifica. Per la Nuorese è un punto che pesa più di quanto dica il tabellino: dopo la batosta dell'esordio, arriva una reazione di carattere contro una delle squadre che puntano alle posizioni di vertice. L'Atletico Uri, dal canto suo, sale a quattro punti ma esce da Bono con il rammarico di aver visto sfumare la vittoria proprio sul traguardo. Il resto della giornata si gioca domani alle 16. Il programma prevede Alghero-Bonorva, Calangianus-Villasimius, Terralba-Tortolì, Ilvamaddalena-Santa Teresa, Lanusei-Taloro, Usinese-Iglesias e Villacidrese-Tempio, con grande attesa per le due favorite, Alghero e Ilva, che hanno esordito con un pareggio esterno e affrontano due avversari già a tre punti.