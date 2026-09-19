Tre mesi dopo si torna in campo. Con la nuova struttura dei campionati si torna all’antico, prima fase che coincide con il girone di andata, stop invernale per l’attività indoor, ripresa in primavera con il girone di ritorno. Sabato scorso il primo assaggio con la Supercoppa, vinta dall’Amsicora femminile e dall’HC Brà tra gli uomini. Oggi comincia la serie A Élite maschile (passata da otto a dieci squadre) e la A1 maschile (due gironi da sei squadre, poi poule promozione e salvezza). Domenica prossima parte la Élite femminile, rimasta a otto squadre.

Serie A Élite maschile

Come due stagioni fa, il derby Ferrini-Amsicora apre il campionato. Al “Maxia” (ore 15) si ripete una sfida appassionante, nella scorsa stagione una vittoria per parte in trasferta ed a suon di reti. La Ferrini è affidata a Ezzedin Mettwally, in passato punto di forza della squadra cagliaritana, Alessandro Zuddas sarà l’assistente. Riaspetto alla scorsa stagione non ci saranno l’egiziano Zeiad e l’argentino Mucci, dal Cus Pisa è arrivato un altro argentino, Alvaro Villalba, a cui è stata affidata la guida della squadra femminile.

Più radicale il cambiamento dell’Amsicora guidata da Roberto Carta. Via gli argentini Ojeda, Montelli, Lichi e il tedesco Germershausen, dentro gli egiziani ex Cus Cagliari Gadelkarim e Labdo e il portiere Emilio Aramu dalla Juvenilia Uras. Volti nuovi il lituano Povilas Sinkevicius e il tedesco Luis Bernstein.

Inizio non proprio morbido per la matricola HT Sardegna che debutta nella Élite a Brà contro i campioni d’Italia. Squadra affidata al pakistano Ashfaq Niwaz che si dividerà tra campo e panchina. Ai saluti Gobran, alla Lazio, e Vargiu, ritirato, dall’argentina sono arrivati il difensore Valentin Leon e l’attaccante Lucho Drago.

Serie A1 maschile

Cus Cagliari nel girone A, la prima è oggi a Reggio Emilia contro Città del Tricolore retrocessa dalla Élite. Tanti giovani a disposizione di Fernando Jorge, rinforzati dal confermato egiziano Waleed, dal connazionale Mohamed Ragab, e dall’argentino Maximo Gencarelli.

Debutto rinviato per la Juvenilia Uras, che in calendario aveva il match interno con la San Giorgio. La squadra veneta ha chiesto e ottenuto il rinvio della partita che sarà recuperata il 21 novembre. Santiago Puglisi si dividerà tra panchina e campo, dove sarà affiancato dai connazionali Mattias Solorza (ex Amsicora) e Luciano Rodriguez.

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