In Promozione, girone A, tutte e otto le gare oggi alle 16. Big match al campo di Viale Marconi a Cagliari tra Ferrini, corsara col 6-0 sull'Accademia Sulcitana, e il Vecchio Borgo Sant'Elia, che ha regolato 2-0 l'Antiochense. L'altro incrocio tra vincenti nella prima giornata è Castiadas-Samugheo. In campo anche Antiochense-Cus Cagliari, Arbus Guspini-Uta, Atletico Cagliari-Tharros (a Villa San Pietro), Masainas-Selargius, Sant'Elena Quartu-Cannonau Jerzu (a Settimo San Pietro) e Arborea-Accademia Sulcitana.

In Promozione, girone B, Monte Alma e Macomerese restano le uniche a punteggio pieno dopo la seconda giornata. Il Monte Alma espugna Buddusò 2-1 con Palmas e Gomez, ai padroni di casa non basta Muggianu; la Macomerese piega 1-0 il San Giorgio Perfugas con Colombo e lascia gli avversari ancora a secco di punti. Le due capoliste arrivavano dal 6-1 del Monte Alma al Thiesi e dal 2-0 della Macomerese ad Arzachena.

Il risultato più netto è il 4-0 dell'Arzachena a Ovodda, firmato dalla doppietta di Donati e dalle reti di Goy e Amato: primo successo stagionale per la squadra di Mauro Ottaviani,.

Colpo esterno anche del Bosa, che vince 3-2 a Li Punti con la doppietta di Fadda, la seconda su rigore, e la rete di Ledda; per i sassaresi a segno Pilo e Cirotto. Il Coghinas trova i primi tre punti a Thiesi, 2-1 con Saba e Brizzi, di Pintus il gol dei padroni di casa. Nell'altra trasferta vincente, il Campanedda si impone 1-0 a Castelsardo con De La Mata.

A quota 4 inseguono Bosa, Ozierese e Luogosanto, mentre restano fermi a zero Thiesi, Li Punti e San Giorgio Perfugas.

Due i pareggi, entrambi per 1-1: a Fonni, dove Foddai porta avanti l'Ozierese e Goulart risponde per i locali, e a Luogosanto, dove il vantaggio del Macomer con Falchi è annullato da Occhioni.

La classifica resta però provvisoria: due gare della prima giornata, Macomer-Fonni e Campanedda-Ovodda, sono sub judice dopo i preannunci di ricorso di Fonni e Ovodda, sui quali il Giudice Sportivo si è riservato ogni decisione.

Nel girone tutte e otto le gare domenica alle 16. Big match al campo di Viale Marconi a Cagliari tra Ferrini, corsara col 6-0 sull'Accademia Sulcitana, e il Vecchio Borgo Sant'Elia, che ha regolato 2-0 l'Antiochense. L'altro incrocio tra vincenti nella prima giornata è Castiadas-Samugheo. In campo anche Antiochense-Cus Cagliari, Arbus Guspini-Uta, Atletico Cagliari-Tharros (a Villa San Pietro), Masainas-Selargius, Sant'Elena Quartu-Cannonau Jerzu (a Settimo San Pietro) e Arborea-Accademia Sulcitana.

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